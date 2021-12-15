هل تمنع رسومات الألعاب المتحركة دخول الملائكة للمنزل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد إليها خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، يقول “هل الرسومات المتحركة فى الالعاب تمنع دخول الملائكة المنزل؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: لا توجد أى حرمانية فى الرسومات المستخدمة فى الألعاب المتحركة، ولا تمنع دخول الملائكة إلى المنزل، ولايوجد مانع شرعى فى إستخدامها، والرسم بشكل عام مباح، فهذا الرسم فى بعض الأحيان يبين جمال الشىء مما يدخل الفرحة والسرور على الإنسان فلماذا نحرمه، ولا علاقة لهذا بأحدايث التصوير الواردة فى السنة النبوية، لأن الصور الأخرى كانت تماثيل تعبد من دون الله.

وتابع: الأحاديث المتعلقة بالصور والمجسمات التى حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تماثيل وأشياء يعبدها الناس، لكن فى زمننا هذا الناس يدركون ويعرفون كل شئ، حيث كانت هذه الصور فى زمانهم على هيئة أنسان وحيوان فكانوا يعبدوها، وهى جماداً محضاً لا شكل له ولا هيئة، فكانت مجرد حجر، ولكن مثل هذه الرسوم فى زماننا والتى منها الثابت ومنها المتحرك فليس هناك مانع شرعى من إستخدامها.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.