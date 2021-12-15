«الصحة» تنفذ 10 قوافل طبية في مجال الأسنان بالقاهرة والجيزة خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 10 قوافل طبية علاجية في مجال طب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الثلاثة أشهرالماضية، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، في إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التخصصية 950 مواطن، حيث شملت الخدمات التي قدمتها تلك القوافل (علاج اللثة، حشو الأسنان و تنظيف الجير)، لافتًا إلى تقديم التوعية للمواطنين من خلال تلك الفوافل عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي توعوى حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وتوزيع الهدايا العينية على المواطنين، تحمل رسائل للوقاية من أمراض الفم ومعالجتها فى المراحل المبكرة.

ومن جهته، أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه تم وضع بروتوكول للكشف ونظم الاحالة (الرعاية الأولية – الرعاية الثنائية – الرعاية الثلاثية)، بمشاركة المجلس العلمى للزمالة المصرية ومركز تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في خطط العلاج، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية لخدمتهم بشكل دورى.

وأشار الدكتور وليد حسن إلى أنه جار تدريب أطباء الامتياز خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بمركز أبحاث طب الأسنان التابع للإدارة المركزية لطب الأسنان بمتوسط عدد (21) طبيبًا، شهريًا، مضيفًا أنه يتم توفير البرامج التدريبية أيضًا للملتحقين بالزمالة المصرية لطب الأسرة، حيث إن مركز أبحاث طب الأسنان التابع للإدارة المركزية لطب الأسنان معتمد من قبل الزمالة المصرية.

وأكد الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال إعداد البرامج التدريبية الخاصة لأطباء الأسنان في كافة تخصصات أفرع طب الأسنان بالمشاركة مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية، حيث تم الانتهاء من إجمالي (14) دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لأطباء الأسنان من مختلف محافظات الجمهورية بأكاديمية الأميرة فاطمة.

ولفت إلى مشاركة الإدارة المركزية لطب الأسنان فى استحداث زمالات تخصصية مثل (زمالة علاج اللثة – زمالة التركيبات - زمالة العلاج التحفظى)، بالإضافة إلى استقدام أجهزة حديثة على أعلى مستوى لأقسام الأسنان المختلفة وتشمل (قسم التقويم – قسم ذوي الهمم – قسم العمليات والتخدير الكلي – قسم زراعة الأسنان).

وذكر أنه جار العمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز أبحاث طب الأسنان بعدد من محافظات الجمهورية، من خلال تجديد وحدات الأسنان وتوزيع القوى البشرية من الأطباء وفنيي الأسنان بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية بجودة عالية لصالح المريض المصري.