التحري عن 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش فى السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث في اتهام 3 عناصر إجرامية بمنطقة السلام، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وتمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم "ملك شقيقته"، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، سلاح أبيض "مطواة" مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.