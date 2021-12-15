«حماية المستهلك» يعلن نتائج حملاته الرقابية في الأسواق

أعلن جهاز حماية المستهلك عن نتائج حملاته في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، والتي شنتها الأفرع الإقليمية بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وشنت أفرع جهاز حماية المستهلك حملات طوال الأسبوع اعتبارًا من 3 - 9 ديسمبر 2021، شملت (74 حملة) في 15 محافظة، أسفرت عن تحرير 454 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2021 وبيانها كالتالي:

فرع أسيوط :

ضبط كمية من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، بمجموعة من المطاعم ومحالّ الجزارة، كما تم ضبط (4 طن سماد) بدون فواتير وغير مصرح ببيعه خارج المنافذ الرسمية وعدد (500 أسطوانة بوتجاز) صغيرة مملوءة خارج المنافذ الرسمية بالإضافة إلي ضبط (173جركن زيت) منتهية الصلاحية وعدد كبير من السجائر المهربة ومجهولة المصدر وليس عليها بندرول وزارة المالية.

وتم تحرير عدد (81) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الإشتراطات الصحية وضبط سلع منتهية الصلاحية .

فرع كفر الشيخ

تم ضبط (40 طن ملح طعام) مجهول المصدر بأحد معامل الألبان بالإضافة إلى التحفظ على (2280 زجاجة خل) غير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية و(كميه من الجبن الرومي) منتهي الصلاحية بأحد مخازن المواد الغذائية و(5.200 طن من الأرز) غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مضرب أرز.

وتم ضبط كمية من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى أكياس حلويات بأحد السوبر ماركت، وتم التحفظ على 59 اسطوانة بوتجاز منزلي داخل أحد السيارات تقوم بالتوزيع خارج نطاق دائرتها، وتم ضبط سيارة محملة بصناديق رنجة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

كما تم تحرير (8) محاضر ضد عدد من المنشآت التجارية ومعارض السيارات لضبط عدد من المخالفات منها عدم وضع المواصفات الخاصة بالسيارة والسعر الشامل وعدم توافر الاشتراطات الصحية.

فرع المنوفية:

ضبط (60جركن) من البلاستيك معبئة بالزيوت زنة الجركن (5 كجم) مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وليس عليها أي بيانات باللغة العربية، بالإضافة إلي ضبط كمية كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر.

كما تم ضبط (16 طن) مخلل زيتون داخل براميل غير مدون عليها أى بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو إسم المصنع بأحد مصانع المخلل، وتم ضبط كمية كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر بأحد مخازن تعبئة الزيوت وتم تحرير المحاضر اللازمة لهذه المخالفات.

فرع الفيوم:

تم المرور على عدد من محالّ الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس وقطع غيار السيارات ومخازن المواد الغذائية والمحلات التجارية ومعارض السيارات ونتج عنها تحرير 38 محضر لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم إصدار فواتير ونقص الاشتراطات الصحية.

فرع بني سويف:

غلق عدد 3 أكاديميات تمريض وعدد 6 معامل تحاليل و3 عيادات يعملون بدون ترخيص وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلي ضبط أدوية مستشفيات وأدويه محظور تداولها خارج المؤسسات العلاجية، وتحرير محضر ضد عيادة نساء وتوليد لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء فاتورة.

وتحرير عدد من المحاضر ضد معارض للسيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية.

فرع الإسماعلية:

تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها تم تعبئتها بدون الحصول على ترخيص ينبعث منها رائحة كريهة وسوائل انفصالية ويعاد تدويرها كمنتج نهائي بالإضافة إلى ضبط كميات من الدقيق والسكر والمواد الغذائية والمخلل والأيس كريم داخل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

كما تم ضبط أسمدة ومبيدات وأعلاف مدعمة غير مصرح بتداولها خارج المنافذ المصرح بها داخل مخزن بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط عدد من السجائر الأجنبية بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتحرير 39 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار والشهادات الصحية ومزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

فرع الدقهلية:

تم ضبط مصنع لتصنيع أكياس تخزين الثلاجة وأكياس السوق وذلك لاستخدامه حبيبات البلاستيك الغير مصرح بها ووجود حبيبات (البلاستيك) غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية أو المواصفات أو محاذير الاستخدام.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات بدون ترخيص وبها 15 ألف لتر سولار بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء بالإضافة إلي وجود منتجات بترولية مجهولة المصدر.

وتم تحرير (45 محضر) ضد عدد من المحلات التجارية ومعارض السيارات وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والإشتراطات الصحية وعدم إصدار الفواتير وعدم الالتزام بوضع سعر السيارات ومواصفاتها طبقًا لقرار مجلس إدارة الجهاز.

فرع بورسعيد:

تم ضبط عدد (٥٠٠ عبوه نوتلا) و١٢٠ زجاجة خل وكمية كبيرة من الطحينة مجهولين المصدر بالإضافة إلى كمية من اللحوم مجمدة و مستوردة تباع على أنها لحمة بلدى مما يعد تضليل للمستهلك، وأيضًا كمية من مصنعات اللحوم (برجر -سجق) مجهولة المصدر.

كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد معارض سيارات لمخالفة عدم الإعلان عن السعر الشامل بالإضافة إلى المواصفات الفنية للسيارة.

فرع السويس:

تم إعدام كمية من العصائر لعدم وجود أي بيانات على العبوات، وإعدام كمية من السمك المجمد بدون بيانات وبه تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 300 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر.

فرع المنيا:

بالاشتراك مع تفتيش العلاج الحر تم ضبط مستشفى تخصصي كبيره غير مرخصه بها كافة التخصصات الطبية وملحق بها معمل تحاليل طبية ومركز أشعة غير مرخص وضبط كمية كبيرة من الأدوية الغير مصرح بها داخل المستشفى كما تم ضبط كميه كبيره أخرى من الأدوية منتهية الصلاحية ومعده للتداول للمرضى، بالإضافة إلى ضبط إحدى مراكز العلاج الطبيعي وأحد مراكز النساء والتوليد بها حجرة عمليات غير مرخصة وبهم كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط إحدى العيادات بها كاميرا مراقبة داخل حجرة الكشف وهذه مخالفة قانونية لانتهاك حرمة المرضى، وفور اكتشاف الكاميرا تم إلزام الطبيب القائم على الكشف بضرورة إزالة تلك الكاميرا فورًا حفاظًا على خصوصية المرضى.

وتم إصدار 7 قرارات غلق وتشميع ضد مراكز طبية وعلاجية خاصة بالتخسيس والنحافة غير مرخصة، كما تم إعدام كمية كبيرة من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فرع القليوبية:

ضبط كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر ومقلدة لعلامات تجارية شهيرة متمثلة في 1750 كجم من شيكارة خام بلاستيك و3375 قطعة من علب ماجيك لماركة مشهورة مقلدة و59700 متر من بكر أسلاك كهرباء مقلدة عليها ماركة شهيرة، و5400 قطعة نعل حذاء مقلد لعلامات مشهورة، بالإضافة إلى شيكارة مادة خام ولفة خرطوم مقلدة لماركة أخرى.