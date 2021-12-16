الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

روشتة للتعامل مع طفلك المشاغب

الطفل المشاغب
الطفل المشاغب

يشكو كثير من الآباء والأمهات من أن أبنائهم مشاغبون ولا يعرفون الطريقة المثلى للتعامل معهم.

يقول الدكتور  شريف حسني، خبير التنمية البشرية، لـ«الدستور»: «بداية يجب التفرقة بين الطفل الشقي أو النشط والطفل المشاغب، وهناك عدة عوامل تدفع الطفل لأن يصبح شقياً مثل الجوع أو العطش أو الحرمان من النوم أو المرض، فإذا كان الأطفال متعبون أو جائعون فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً ويتصرفون نتيجة لذلك».

الفرق بين الطفل النشط والطفل المشاغب 

ويوضح: «يرتفع مستوى السكري في الدم لدى الطفل أحياناً فيرغب في حرق المزيد من الطاقة، ما يجعله نشطاً لوقت طويل، ومن الضروري الحفاظ على نشاط جسم وعقل طفلك، ولكن يجب موازنة ذلك مع الراحة المناسبة أيضاً».

ويضيف: «في أحيانٍ أخرى يشعر طفلك بالتوتر والنشاط بسبب الإفراط في التحفيز نتيجة لكثرة الجلوس أمام شاشة التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتحكم في كل هذه العوامل يجعل الطفل أقل نشاطاً».

طريقة التعامل مع الطفل المشاغب

ويشير إلى أن «الطفل المشاغب هو نمط آخر من الأطفال، يصاب فيه الطفل بنوبات غضب بالإضافة لكونه عنيد أو لديه فرط نشاط، وهناك بعض الأفكار البسيطة لمساعدتك في التعامل مع طفلك المشاغب مثل وضع حدود للطفل فلا تقبل كل ما يقوله طفلك، وكن حازماً إذا أصابته نوبات غضب، ثم أخبره أنه لن يحصل على ما يريد بمثل هذا السلوك، ودع طفلك يعرف عواقب سلوكه الشرير فمن المهم معرفة أنه سيواجه مشكلة إذا قام بنوبات غضب أو صراخ بدون سبب وتعلمه أن هذا النوع من السلوك غير  المقبول».

ويختتم الدكتور شريف حسني تصريحاته لـ«الدستور» قائلاً: «في بعض الأوقات يظهر الأطفال سلوكاً غير مرغوب فيه لأنهم يريدون اهتمام والديهم، لذلك تعلم أن تستمع لطفلك بهدوء، واسأله لماذا يتصرف بهذه الطريقة وما الذي يمكنك فعله لإيقافه، والكثير من الأطفال سيستجيبون».

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