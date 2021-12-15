الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل مسجل خطر أطلق النيران على الشرطة في سوهاج

أعيرة نارية
أعيرة نارية

شن قطاع الأمن العام ، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الحملة عن مقتل مسجل خطر بادر بإطلاق الأعيرة النارية على الأجهزة الأمنية عند وصول القوات ونتج عن ذلك مصرعه.

وعُثر بجوار جثته على «بندقية آلية، بندقية خرطوش، 16 خزينة متنوعة، كمية من الطلقات النارية، تليسكوب - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام - مبلغ مالي».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية مديرية أمن سوهاج محافظة سوهاج الطلقات النارية تليسكوب

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