برلماني: «الأوقاف» قادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس بالنهوض بالأئمة والدعاة

أشاد النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خاصة فيما يتعلق باستعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الأئمة، وفي مجال التأليف والترجمة والنشر.

وأعرب الشامي، في بيان، عن ثقته التامة في قدرة وكفاءة وزير الاوقاف على تنفيذ جميع التكليفات التي أصدرها الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء خاصة بأن يتم التركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علمياً ومهارياً من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير، مثمنا حرص الرئيس السيسى على الاطلاع على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

كما أشاد النائب محمود الشامى بالحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفاته الواضحة برعاية النوابغ من حفظة القران الكريم وحسن إعدادهم وتأهليهم وفهم معانى القرآن الكريم وعدم الوقوف عن حفظه، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا الاهتمام الكبير بأهل القرآن ورعايته ومتابعته شخصياً للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد عرض على الرئيس السيسى فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.

كما وجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.

وعرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث وجه السيد الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني.