عملاق السفر الإيطالي يطلق رحلته لشرم الشيخ ويؤكد: وجهة مُفضلة

أعلن عملاق السفر الايطالي" مابو ترافل" عن ادراج شرم الشيخ لقائمة رحلاته لشهر ديسمبر الجاري، مؤكدا على أن المدينة تحطى بشعبية كبيرة لدى السياح الايطاليين وفقا لما نقلته مجلة “ترافل نو ستوب” في تقرير لها.

ومن جانبها قالت “ باربرا مارانجي” المديرة العامة لشركة مابو ترافل: ادراج شرم الشيخ ضمن وجهاتنا خطوة مهمة لعدد من العوامل، إنها إشارة لإعادة التشغيل، كما يرغب عملاؤنا في السفر إليها .

وتابعت: يعد الحصار الكبير على عدد من الدول الأجنبية بمثابة ضربة قوية لكن إطلاق البرامج في شرم الشيخ يمنحنا الأمل،لاسيما وقد تم حجز كل الرحلات للمدينة لصيف 2022.

و تعتبر شرم الشيخ من أشهر المدن التي يمكن زيارتها وقضاء العطلة الشتوية لانها تتميز بجو دافئ من أبرزها، وفقا لموقع “ theculturetrip ” .

جولة غطس

الغوص في البحر الأحمر في نشاط لمدة 6 ساعات في شرم الشيخ واستكشاف الحياة البحرية تحت الماء في بعض من أفضل مواقع الغوص سيأخذك دليل الغوص إلى حطام السفن القديمة حيث تسبح الأسماك الكبيرة ، بما في ذلك أسماك السطح الكبيرة وأسماك القرش والمزيد.

ركوب الامواج

تقع شرم الشيخ على الخريطة لممارسة رياضة الغطس ، ولكن مزيج الرياح القوية والظروف البحرية اللطيفة على خلاف ذلك يجعل البحر الأحمر مكانًا للاستمتاع برياضة ركوب الأمواج شراعيًا، وخليج نبق ، في الطرف الشمالي من المنتجع ، هو المكان المناسب للتوجه إليه فهناك الكثير من الأماكن تقدم دروسًا ومعدات.

خليج نعمة

الرياضات المائية على شاطئ خليج نعمة ، من أمتع التي يمكن القيام بها فيشرم الشيخ خلالل عطلت الشتاء.

مسجد المصطفى

كلها أبراج شاهقة حول قبة متصاعدة - هي أكثر المعالم الثقافية إثارة التي ستزورها في شرم الشاطئية، ولا بد من زيارتك ، حيث تكلف بناؤها أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني ولم تكتمل إلا في عام 2008، و تومض بشكل سحري في الحياة بعد حلول الظلام ، مضاءة بمجرة من المصابيح.