الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الغربية يعيد شقيقتين بعد 24 ساعة من اختفائهما

الشقيقتين
الشقيقتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في إعادة فتاتين شقيقتين أعمارهما تتراوح بين 9 إلى 12 سنة إلى أسرتهن بعد 24 ساعة من اختفائهما، في قرية نشيل بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وسط فرحة كبيرة من أهالي الفتياتين وأسرتهما، دون معرفة أسباب الاختفاء المفاجئ حتى الآن.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بورد إخطار من مأمور مركز شرطة قطور بتلقى بلاغ يفيد بتغيب فتاتين شقيقتين منذ 24 ساعة في ظروف غامضة، بقرية نشيل بدائرة المركز دون معرفة أسباب الاختفاء، وعلى الفور أعطى مدير الأمن تعليمات بتشكيل فريق بحث لإعادتهما إلى أسرتهما وتعقب خط سيرهما وسرعة عودتهما إلى أسرتهما.

وبالتحري وفحص الكاميرات وتتبع مسار الفتاتين بعد الخروج من منزلهما منذ 24 ساعة، حيث استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أسرة الفتاتين ومتابعة كاميرات المراقبة بالشوارع وخط سير الفتياتين.

ونجحت جهود الأمن برئاسة الرائد سمير البحيري، رئيس مباحث مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، خلال ساعات قليلة، في تحديد مكان تواجد الفتاتين على طريق الشين بدائرة مركز قطور، وتمت إعادتهما إلى أسرتهما بسلامة، وسط فرحة كبيرة من أهالي الفتاتين وأسرتهما.

ونفى مصدر صحة ما جرى تداوله عن خطف الفتاتين، أو تعرضهما لأذى، مشيرًا إلى أنهما كانتا في نزهة لساعات قليلة وجرت إعادتهما بعد أن ضلتا طريق العودة.

-كانوا بيتفسحوا وتاهوا أمن الغربية يعيد شقيقتين بعد الاهلى ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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