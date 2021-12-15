اعترافات عصابة سرقة منقولات العقارات السكنية بمدينة نصر

تباشر النيابة العامة في مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع تشكيل عصابي يسرق العقارات بأسلوب كسر الباب.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة بداية من تسللهم للعقار، وسرقته مستخدمين أسلحة بيضاء تحسبًا لظهور ملاك المنازل ومنعهم من ارتكاب جريمتهم حتى يتمكنوا من سرقة المنقولات.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وأقرا بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية من المسروقات، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.