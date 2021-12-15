«الري» تعلن معدلات إنجاز المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك لإحداث نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.



مواجهة البطالة و ترشيد إستهلاك المياه بالأراضي الزراعية



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3574,65 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 11,83 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تحسين نوعية المياه، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد خلال مواسم زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن الأعمال الجارية لتأهيل الترع بالمحافظات، تستهدف تعظيم العائد من كافة الاستثمارات المنفقة على المشروع القومي، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها في الري.

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بالإضافة إلى ذلك أشار غانم، إلى فائدة المشروع القومي فى حماية وزيادة عرض جسور الترع المؤهلة، وزيادة عرض الجوانب مما يساهم في زراعة أنواع مختلفة من الأشجار للحفاظ عليها وعلى البيئة المحيطة.

كما يساهم المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ينفذ في عشرين محافظة بالجمهورية.