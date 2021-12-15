رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الأطراف المعنية، خاصة وأن البلاد مقبلة على العطلة المدرسية واحتفالات نهاية رأس السنة الإدارية.

جاء ذلك - حسبما ذكرت بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية- خلال إشراف بودن على مجلس وزاري حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة.

واستمعت بودن إلى عرض حول الوضع الوبائي العالمي، وتفشي العدوى في أوروبا، وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة على مرابط في مستهل هذا المجلس.

وفي تصريح صحفي بعد هذا المجلس، أكد وزير الصحة، أن الوضع الوبائي في تونس مستقر، في حين أن الوضع العالمي مقلق فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات احترازية منذ أول ديسمبر الجاري في المعابر الحدودية.

كما أكد وزير الصحة، أن الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأي طارئ، حيث تم تجهيز المستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والأكسيجين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 43 ألفًا و652 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس، من بينهم 6 آلاف و667 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

و أوضحت الوزارة - في بيان- أن 5 ملايين و377 ألفًا و874 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونًا و57 ألفًا و851 جرعة بينها 24 ألفًا و892 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و232 ألفًا و358 شخصًا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس، عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.