الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مساعد رئيس «الرقابة الإدارية» يلتقي مدير مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد

اللقاء
اللقاء

 التقى الوكيل أول خالد عبد الرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، مع تان عزام رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

و  تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وايضا فى مجال تبادل المعلومات فى مجال مكافحة جرائم الفساد، وذلك بوصف أن التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الماليزية ممتد منذ سنوات طويلة في جميع نواحي منع ومكافحة الفساد والتدريب. 

 وسيتم تجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي في مجالات التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد، والمجالات المرتبطة بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد.

مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شؤون الأكاديمية الوطنية مكافحة الفساد مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد الامم المتحدة

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