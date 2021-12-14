أول رد من «المحامين» بشأن انتحال محاميين صفة أعضاء بجهة قضائية فى حادث الشيخ زايد

أكد المحامي محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أنه لا بد من إيقاف أي محام انتحل شخصية وتسبب بدون وجه حق في إتلاف الدلائل.

جاء ذلك في تعليقه على واقعة محاولة محامين إتلاف وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، التي وثّقت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، بالتسبب في مصرع 4 طلاب.

وقال كركاب، في تصريحات له: بالقطع لابد من إيقاف أي محام انتحل شخصية وتسبب بدون وجه حق في إتلاف الدلائل في واقعة قتل 4 أشخاص.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودها لضبط متهمين اثنين هاربين، اشتركا مع محاميين مقبوض عليهما، في واقعة محاولة إتلاف وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، التي وثّقت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، بالتسبب في مصرع 4 طلاب.

كان اتهم مواطن محاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات في منزله، مدعيين أنهما تابعان لجهة قضائية وإتلافها في واقعة دهس كريم الهواري لأربعة طلاب بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين أن مالك المنزل رفض تسليمهما جهاز الكاميرات وتوجه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجار التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.