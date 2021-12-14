«الري» تعلن خريطة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمسبقة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية على عدة مناطق بالمحافظات، للحفاظ على ممتلكات المواطنين والمناطق السكنية والسياحية والطرق الرئيسية، خاصة في المناطق المعرضة لخطر السيول.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه يتم اتخاذ كل التدابير تحسبًا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع متابعة لحظية من غرف العمليات بالمحافظات والغرفة المركزية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.

يأتى ذلك فيما كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء، قد تمتد إلى أجزاء من الدلتا ومنطقة حلايب وشلاتين، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين، غدًا الأربعاء.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة معدلات الأمطار وتحديث الخرائط الخاصة بها باستمرار كل ست ساعات، مع اظهار التوقعات لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى متابعة معدلات الأمطار القادمة من منطقة أعالي النيل والتحديث اليومي لها عبر النماذج الرياضية المخصصة لذلك.

فى ذات السياق، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمتابعة معدلات الأمطار، ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها ومتابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف بأنحاء الجمهورية.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، استمرار اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول بمختلف المحافظات.