الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تباع عبر «فيسبوك».. التحقيق في ضبط 950 كيلو لحوم في جراج بالبساتين

اللحوم
اللحوم

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، طلب تحريات المباحث والتحفظ على لحوم مجهولة المصدر مضبوطة بجراج أسفل عقار، والتحقيق مع حارس العقار.

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل أحد الجراجات بالبساتين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج المشار إليه، وعثر بداخل الجراج على كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جرام "مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"، وأدوات طهي.

وبمواجهته أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة البساتين الجزئية مجهولة المصدر لحوم حارس العقار التحقيق

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وائل لطفي

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