قطاع صناعة الآلات في ألمانيا يخفض توقعاته لحجم الإنتاج

خفض قطاع صناعة الآلات في ألمانيا من توقعاته الخاصة بحجم الإنتاج وذلك بسبب اختناقات سلاسل التوريد.



وأوضح اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا اليوم الثلاثاء أن تقديراته تشير إلى أن إنتاج القطاع سيزيد في العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بعام 2020.



وكانت تقديرات القطاع في سبتمبر الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 10%، ويأتي هذا التراجع رغم امتلاء دفاتر طلبيات الشركات.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد كارل هويسجن:" كان بإمكاننا أن ننتج أكثر لو لم تكن الاختناقات المختلفة في سلاسل التوريد بمثل هذا القدر من العناد، وبذلك فإننا لم نعد بعد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لكننا نقترب منه بشكل متواصل".



كان حجم إنتاج القطاع سجل تراجعا بنسبة 12% في عام أزمة كورونا 2020 في المقابل، رفع الاتحاد من توقعاته لحجم الإنتاج في العام المقبل من 5 إلى 7% (زيادة حقيقة) وذلك بعد أخذ تعديل الأسعار في الحسبان.



وارتفع حجم الطلبيات في القطاع الصناعي المهم والذي يعتمد على الصادرات بقوة بنسبة وصلت إلى 34% في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، غير أن الإنتاج لم يرتفع في نفس الفترة بالقدر المنشود حيث وصلت نسبة الارتفاع الحقيقي إلى 7.2 %.



وتشهد الفترة الحالية ندرة في المواد الخام والمنتجات الأولية مثل أشباه الموصلات وهو ما أدى إلى عجز العديد من شركات تصنيع الآلات عن تلبية الطلبيات بالوتيرة المعتادة.



كان الاتحاد أجرى استطلاعا في أوائل الشهر الجاري شارك فيه 521 شركة عضو، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 84% من الشركات لا تزال تعاني من تأثيرات ملحوظة أو خطيرة بسبب اختناقات سلاسل التوريد التي أدت بالدرجة الأولى إلى نقص المكونات الإلكترونية والمعادن.



ومن غير المتوقع حدوث تهدئة كبيرة في الوضع قبل الربع الثاني من العام المقبل على أقل تقدير، كما تتوقع الشركات ألا تحدث التهدئة بالنسبة لأزمة المكونات الإلكترونية قبل الربع الثالث.