هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟

هل تسبّب التغير المناخي بالأعاصير الكارثية التي ضربت الولايات المتحدة أخيرا؟ رغم أن ظروف تشكل هذه الظواهر المناخية قد تتعزز بفعل الاحترار، يبدي العلماء حذرا شديدا إزاء فرضية وجود رابط مباشر.

وقد أثبت العلماء أن التغير المناخي أدى هذا العام دورا في موجة حر شهدها شمال غرب الولايات المتحدة، أو في الفيضانات التي أغرقت مناطق واسعة من ألمانيا وبلجيكا، غير أن الظاهرة المحددة المتمثلة في الأعاصير القمعية هي من الأكثر عصيانا على التحليل.

ويوضح عالم المناخ في جامعة "سنترال ميشيغن" جون آلن لوكالة فرانس برس "خلال السنوات الأخيرة، سجلنا منحى تصاعدياً في الظروف المؤاتية" لتشكّل الأعاصير القمعية في منطقة وسط الولايات المتحدة الغربي وجنوب شرق البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا المؤشر أقوى خلال الشتاء".

لكنه يشير إلى أنه "من المضلل أن ننسب هذا الحدث إلى التغير المناخي".

ويرسم أستاذ علم المناخ في جامعة ولاية فلوريدا جيمس إلسنر مقارنة ذات دلالات هامة: فرغم أن عدد حوادث السيارات يميل إلى الازدياد بسبب الضباب، لكن أي حادث قد يقع في ظل وجود ضباب قد يكون ناجما عن سبب مختلف تماما.

ولتحديد هذا السبب، من الضروري إجراء تحقيق، إذ إن علم "نسب" الأحداث القصوى إلى التغير المناخي يأخذ منحى تصاعديا. لكن مثل هذه الدراسة تستغرق وقتا طويلا في حال إجرائها.

في الانتظار، هل يمكن القول أقله إن التغير المناخي سيزيد عدد الأعاصير القمعية من خلال إيجاد الظروف المؤاتية لها.

يجيب جون آلن "الأدلة المتوافرة يبدو أنها تصب في هذا الاتجاه. لكني لا أظن أننا قادرون على الحسم بصورة نهائية".

وأشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في آخر تقرير أصدرها خبراؤها في أغسطس إلى وجود "درجة ضعيفة من الثقة" في ما يتعلق بإقامة رباط بين التغير المناخي وظواهر موضعية مثل الأعاصير القمعية. وهذا الأمر يسري على "الاتجاهات المسجلة" وأيضا على "التكهنات" المستقبلية.

لم يسجل متوسط أعداد الأعاصير القمعية السنوية في الولايات المتحدة، والتي تحصل بأكثريتها خلال الربيع، ازديادا خلال السنوات الماضية إذ بقي بحدود 1300.

ويقول جيف تراب الذي يرئس قسم علوم الغلاف الجوي في جامعة إيلينوي إن "أكثرية الأشهر تشهد حتى تراجعا" في أعداد هذه الأعاصير.