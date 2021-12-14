الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كل المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي صباح اليوم الثلاثاء لجامعة كفرالشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي شدد على الطلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.

وكان أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور اليوم الثلاثاء جامعة كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ، ويلتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح راضي أنه من المقرر كذلك أثناء الزيارة أن يجتمع السيد الرئيس بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يلي نبرز أهم المعلومات عن جامعة كفرالشيخ:

عام 2006 صدر قرار جمهوري بتحويل فرع جامعة طنطا بكفرالشيخ إلى جامعة مستقلة وهي جامعة كفرالشيخ، حينها لم تكن تمتلك الجامعة أي مباني أو كليات كثيرة، سوى بعض الكليات التربوية والإنسانية، وبدأت مسيرة إنشاء الكليات على مدار تلك السنوات، إلى أن وصلت إلى 18 كلية و3 معاهد، وأصبحت تضاهي كليات العالم من حيث البنية التحتية والمدرجات والجامعات صديقة البيئة، حتى فازت بلقب أفضل جامعة مصرية في المسابقة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، فضلًا عن حصولها على الكثير من التصنيفات المتقدمة التي أعلنت عنها الجامعات العالمية.

وتضم جامعة كفرالشيخ 18 كلية و3 معاهد مقسمة لـ3 قطاعات وهي الكليات العملية والهندسية، وتضم «الزراعة، الهندسة، العلوم، الثروة السمكية وعلوم المصايد، الحاسبات والمعلومات، معهد علوم تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي»، والكليات الطبية وتضم «الطب البيطري، الصيدلة، الطب البشري، التمريض، العلاج الطبيعي، طب وجراحة الفم والأسنان، المعهد الفني للتمريض».

وأعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن ارتفاع ترتيب الجامعة إلى 1893 مقارنة بترتيبها 2106 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.