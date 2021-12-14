المؤبد لسائق توك توك قتل زوجته لشكه في سلوكها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي ابراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بقتل زوجته وتقطيعها والقائها داخل صناديق القمامة لشكه في سلوكها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمد احمد سالمان، ومحمود سلومه شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

ترجع احداث القضية رقم 13721 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية العثور علي أجزاء من جثة المجني عليها داخل صناديق للقمامة بمحل الواقعة.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر قيام المتهم م.ع.ح، 28 سنة، سائق توكتوك، بأن عقد النية والعزم علي قتل المجني عليها ف.م.أ، ربة منزل زوجته واعد لذلك ماسورة حديدية وإفتعل معها مشاجرة داخل الشقة محل سكنهم وتعدي عليها علي رأسها فسقطت علي الارض غارقة في دمائها وجلب سلاح أبيض سكين وقام بتقطيع جثمانها أجزاء وفصل رأسها عن جسدها ووضعها في أكياس بلاستيكية والقاء بها في صناديق القمامة وذلك بسبب شكه في سلوكها فارتكب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه واعترف بالواقعة علي النحو المبين في التحقيقات وارشد عن إلقاء أجزاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضة علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب وجود خلافات بينهما لشكه في سلوكها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد حافظ، وسكرتير الجنايات خميس قمر ومحمد أبو الخير.



ترجع احداث القضية رقم 26665 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بقتل زوجته داخل محل سكنهم، بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط قسم شرطة الرمل ثان، بنشوب خلافات بين المتهم ع.ع.ع، عاطل، وبين زوجته المجني عليها م.م.ح، ربه منزل، علي اثرها قام ليلا عقب نوم المجني عليها بحيازة سلاح أبيض سكين من المطبخ وطعنها طعنتين فاستغاثت بأبنائها، إلى أنه حاول التعدي عليها بالسكين مما أدى إلى وفاتها.



وبمواجهته في التحقيقات اعترف بالواقعة وذلك بسبب شكه فيها بالخيانة، فقرر قتلها وبسؤال أبنائه قالوا في التحقيقات أن والدهم دائم متعاطي المخدرات من الحشيش والأقراص المخدرة وحدثت خلافات سابقة بسبب عدم العمل وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.