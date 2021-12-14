الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس الصندوق السيادي: مصر لديها مقومات واعدة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر

ايمن سليمان
ايمن سليمان

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2022، تزامنا مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومقومات واعدة في مختلف القطاعات.

وأضاف “سليمان”،  أن الصندوق يحرص على اشراك وإدماج القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التي تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص.

ولفت خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية: إلى أن “صندوق مصر السيادي كيان هادف للربح نعمل بآليات الاستثمار في رؤس الأموال الخاصة، وكل دوافعنا هادفة للربح والاستدامة من حيث القدرة على النمو والاستمرار ولدينا خطط تشمل مختلفة تمثل حاليا قاعدة عريضة من الاقتصاد القومي”.

وأشار: إلى أن “مصر لديها مقومات واعدة خاصة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل لنا فرصة استثمار مع توجهات الدولة للاستثمار في البينة الأساسية، ولدينا استثمارات في مجال الوقود الأخضر، ولدينا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

 

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