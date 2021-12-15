الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

الأسطي طه
الأسطي طه

لم يفقد طه عباس سيد الشهير بالأسطى «عجورة» والبالغ من العمر 71 سنة، الأمل، بعدما فقد بصره منذ 40 عاماً، وأصر على العمل من أجل تربية أبناءه الستة.

الأسطى «عجورة» من أشهر ميكانيكية السيارات في مدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف،  فعلى الرغم من تقدم السن به لكنه ما زال يرى بنور الله ويعمل في مهنته والتي بدأ فيها منذ الصغر في رحلة كفاح من أجل الإنفاق على أسرته.

وأكد الأسطى طه أنه تعلم مهنة «عفشجي سيارات» في عمره الـ 12 عاماً مع شقيقه الأكبر داخل ورشته في بنى سويف وأثناء عمله في إحدى السيارات وكان يبلغ من العمر 21 عاماً في عام 1982 فقد عينه وأصبح لا يرى سوى بعني واحدة، واستكمل مهنته بالاعتماد على العين الأخرى وافتتح ورشة خاصة به داخل مدينة إهناسيا ونتيجة العمل المستمر وعدم الراحة فقد عينه الأخرى وأصبح كفيفاً لا يرى وفشلت محاولات الأطباء فى إعادة نظره مرة أخرى.

وأوضح أن لديه 6 من الأبناء ربّاهم من هذه المهنة وعلم اثنين منهم في الورشة.

وتابع: «أقوم بفك وتركيب السيارات وتصليح الأعطال من خلال المعاينة على الطبيعة فربنا سبحان وتعالى أعطاني نور البصيرة. عندما يأتي صاحب السيارة ويخبرني بالعطل أقوم بمعرفة المشكلة وأعمل على حلها دون مساعدة أحد مستنداً على خبرتي في المجال والتي اكتسبتها على مدار الزمن».

 

بث مباشر

الأسطي طه
الأسطي طه
بني سويف فقد بصره ميكانيكي السيارات تصليح السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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