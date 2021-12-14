الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة «علي مشرفة» ويختبر مهارات الطلبة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة الدكتور علي مشرفة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم واستمع للإذاعة المدرسية والبرنامج المقدم وانتظام الطابور واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع خلف، سير العملية التعليمية بفصول المدرسة مناقشًا الطلاب علميا للوقوف على المستوى العلمي، وقام بعمل اختبار لطلاب الصف الأول الإعدادي لقياس مهارات القراءة والكتابة.

كما تابع وكيل الوزارة حجرات المجال الصناعي ومعامل العلوم والحاسب الآلي.

ووجه وكيل الوزارة، لتفعيل المبادرات التي تطلقها المديرية، والعمل على مبادرة صانع السعادة التي تهدف رسم الابتسامة والسعادة لدى الطلاب أثناء اليوم الدراسي وعمل مبادرات تحث على رفع روح الوطنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

وأقيم اليوم أولى برامج التدريب على الروبوت الذي اندلعت فيه نيران المعرفة بلغات البرمجة وأسس الروبوت كما تم الحوار والنقاش الفعال بين المدرب المتمكن وائل شطا والطلاب الموهوبين بمجال التقنية "برمجيات" وأعرب عن مدى اندهاشه بتساؤلات الطلاب التي جعلته يسهب في العطاء والتدريب الفعلي أمام الطلاب.

كما أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، على إكساب الطلاب خبرات ومهارات وتجارب لبعض الأجهزة التى رصدت من إدارة الموهوبين بقيادة أماني طراف لدعم وتقديم وسائل التطوير لأفكار أبناءنا الطلاب كما قدم سيادته الشكر لإدارة مكتبة مصر العامة بقيادة  أكرم فياض لما قدم من نظام وترحيب واستضافة وكفاءة فى تهيئة ظروف إتمام التدريب بنجاح.

كما أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، على إكساب الطلاب خبرات ومهارات وتجارب لبعض الأجهزة التى رصدت من إدارة الموهوبين بقيادة أماني طراف لدعم وتقديم وسائل التطوير لأفكار الطلاب.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط تعليم دمياط مشرفة

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