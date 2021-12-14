اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بهتك عرض فتاة بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم "احمد .ن" عاطل محبوس على ذمة القضية لاتهامه بهتك عرض فتاة في مدينة نصر.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه فى 26 سبتمبر الماضى بدائرة قسم مدينة نصر هتك عرض المجنى عليها "تقى .ع" بأن لامس جسدها وإتيانه بفعل فاحش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بأنها وحال استقلالها إحدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على نو ماشهدت به المجنى عليها.

نصت المادة 306 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 - 5 آلاف جنيه كل من تعرض للغير سواء كان في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات جنسية سواء بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما تغلظ العقوبة في حالة تكرار الفعل بالحبس مدة سنة ويدفع غرامة مالية ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه أو هاتين العقوباتين.

قانونا عقوبة هتك العرض بالقوة

تنص المادة 268 و269 من قانون العقوبات كل من هتك عرض طفل أقل من 18 سنة ميلادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وتشدد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتولين تربيتهم أو ممن لهم السلطان عليه أو في حالة تعدد مرتكبي الجريمة وإذا اجتمع هذان الأمران تصل العقوبة إلى المؤبد وفقا للقانون المصري.



