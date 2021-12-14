إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

حذرت قناة "فيلق القدس" الإيرانية وحساب على "تويتر" محسوب على الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من "الإقدام على أي حماقة" ضد طهران.

وقال حساب "كنال سباه" المقرب من الحرس الثوري في تغريدة: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أية حماقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة ليس فقط لتدمير تل أبيب وحيفا، وإنما لتحرير القدس الشريف".

وأضاف: "لو تعرض أمن أراضي إيران المقدسة للخطر، لن يتمتع أحد بالأمن، سواء كان على بعد ألف كيلومتر أو عشرة آلاف كيلومتر".

ونشرت قناة "فيلق القدس" التغريدة ذاتها، مشيرة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن نشر "صواريخ عابرة للقارات أو صواريخ تستطيع حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء" على الحدود الغربية لإيران، إلى جانب استعداد وحدات الطائرات المسيرة غرب البلاد ودخولها في حالة التأهب.

وفي وقت سابق ، اعتبر رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران، علي باقري كني، ان "الصهاينة سيكونون مستائين" حينما ستقترب بلاده من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى.

وقال باقري كني، في تصريح تلفزيوني: "من الطبيعي رؤية الصهاينة وهو يشعرون بالاستياء عندما تتحدث إيران مع القوى العالمية حول الخلافات وهناك تفاعل بيننا. سيكونون بالتأكيد مستائين أكثر عندما سنتمكن من الاقتراب من اتفاق".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.