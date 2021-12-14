الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

حذرت قناة "فيلق القدس" الإيرانية وحساب على "تويتر" محسوب على الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من "الإقدام على أي حماقة" ضد طهران.

وقال حساب "كنال سباه" المقرب من الحرس الثوري في تغريدة: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أية حماقة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة ليس فقط لتدمير تل أبيب وحيفا، وإنما لتحرير القدس الشريف".

وأضاف: "لو تعرض أمن أراضي إيران المقدسة للخطر، لن يتمتع أحد بالأمن، سواء كان على بعد ألف كيلومتر أو عشرة آلاف كيلومتر".

ونشرت قناة "فيلق القدس" التغريدة ذاتها، مشيرة إلى تقارير إعلامية تحدثت عن نشر "صواريخ عابرة للقارات أو صواريخ تستطيع حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء" على الحدود الغربية لإيران، إلى جانب استعداد وحدات الطائرات المسيرة غرب البلاد ودخولها في حالة التأهب.

وفي وقت سابق ، اعتبر رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران، علي باقري كني، ان "الصهاينة سيكونون مستائين" حينما ستقترب بلاده من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى.

وقال باقري كني، في تصريح تلفزيوني: "من الطبيعي رؤية الصهاينة وهو يشعرون بالاستياء عندما تتحدث إيران مع القوى العالمية حول الخلافات وهناك تفاعل بيننا. سيكونون بالتأكيد مستائين أكثر عندما سنتمكن من الاقتراب من اتفاق".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

إيران إسرائيل على ايرا الحرس الثوري الحرس القدس تحرير القدس حري جهات تحري تتوعد حرير تحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إيران.. جهات مقربة من الحرس الثورى تتوعد إسرائيل

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة الأعاصير فى أمريكا

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

البيت الأبيض: بايدن يطلع على تطورات الوضع للأعاصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس