الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 14-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء  14-12-2021

 

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري عند  15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع للدولار الأمريكي، وبلغ سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في بنك مصر

 واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري  في بنك مصر عند  15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واليورو عند مستوى 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

 

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وفي بداية التعاملات الصباحية يعرض أكبر البنوك الخاصة في السوق داخل البنك التجاري الدولي  الدولار الأمريكي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو إلى 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

استقرت أسعار العملات داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية  وبلغ سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو عند 18.06 جنيه للشراء، و18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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محو ثقافة العداء للسياحة

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