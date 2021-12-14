النساء الأكثر إصابة.. كيفية تقوية الساقين الضعيفة؟

واحدة من الشكاوى الشائعة لدى كثير من الناس هي آلام الساق، حيث يمكن أن يكون هذا بسبب ضعف الساقين، فعادة تتأثر النساء في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات، وكذلك كبار السن أكثر بضعف الساقين، ومع ذلك لا يستثنى الرجال.

الألم في الساقين مشكلة تحتاج إلى اهتمامك ورعايتك، فالإهمال يتسبب في أن تصبح الحياة صعبة؛ بسبب أنك لا يمكنك المشي بضع خطوات لتلبية احتياجاتك اليومية.

أسباب ضعف الساقين

الأرجل والقدمان تحملان وزن جسمك، وهي ضرورية لتوازن جسمك أثناء الوقوف أو المشي أو الجري، وقد يؤدي فقدان القوة في جسمك وساقيك إلى ضعف الساقين مما قد يؤدي إلى الشعور بألم في الساق بشكل متكرر، وفقًا لما ذكره موقع "rapidhomeremedies" الطبي.

أوضح الأطباء، أنه إذا وجدت نفسك غير قادر على المشي بتوازن مناسب أو الوقوف بشكل مستمر حتى لبضع دقائق، فقد تعتبر ساقيك ضعيفتين، كما أن اهتزاز الساقين أو ألم في الساقين أثناء المشي أو صعود الدرج يشير أيضًا إلى الضعف.

فيما يتعلق بالضعف، فإن بعض أسباب ضعف الساق تشمل ضعف العضلات الناجم عن التآكل والتمزق العضلات، والضغط على العمود الفقري، بالإضافة إلى إصابة في الساقين أو الركبة.

كما أن الإصابة بالمشكلات العصبية، تتسبب في عدم استقرار الساقين، بالإضافة إلى تنكس العظام وما يصاحبها من أمراض مثل التهاب المفاصل.

كيف تقوي الساقين الضعيفة؟

تتضمن تقوية الساقين الضعيفة عدة مراحل بأساليب مختلفة، حيث يساعد التركيز على المتطلبات الغذائية لجسمك ، والتمارين والعلاجات المنزلية على تحويل الساقين الضعيفة إلى أرجل أقوى.

وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، فإن القيام بتمارين بسيطة ثلاث مرات في الأسبوع يقوي الساقين الضعيفة، حيث يجب أن تكون عضلات الساق قوية بما يكفي لتحمل وزن جسمك، فيما يلي قائمة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تجعل ساقيك الضعيفة أقوى.

فيتامين "ب 1":

يشار إليه أيضًا باسم الثيامين، وقد يؤدي نقص فيتامين "ب 1" إلى آلام العضلات وضعف الذراعين والساقين وردود الفعل غير الطبيعية وارتعاش عضلات الساقين وضعف التنسيق العضلي .

يوجد فيتامين "ب 1" في العديد من الحبوب، فإذا كنت لا تأكل الكربوهيدرات الصحية، فلن يحصل جسمك على الثيامين الموجود في العدس البقوليات الأرز البني.

فيتامين "ب 12":

يُشار إليه أيضًا باسم كوبالامين ، فهو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث يعتني بالنبضات العصبية وتخليق الحمض النووي في الجسم، وغالبًا ما يتم تشخيص نقص فيتامين "ب 12" عند النساء وكبار السن.