الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلة أمريكية ترشح مصر كوجهة ساحرة لقضاء عطلات رأس السنة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

رشحت مجلة"coveteur" الأمريكية مصر وجهة مميزة وساحرة لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة.

ووفقًا للمجلة الأمريكية توفر واحة سيوة فنادق مناسبة لعطلات رأس السنة حيث الهدوء، كما توفر الواحة الحافظ على البيئة.

وتابعت المجلة: "أن واحة سيوة فرصة للاستمتاع بالهدوء ومشاهدة السماء ليلًا، حيث النجوم التي تزين السماء كل ليلة، مما يجعل زيارة واحة سيوة، تجربة سحرية".

وفندت المجلة الأمريكية عدة أنشطة يمكن القيام بها في واحة سيوة، منها الانطلاق  في مغامرة على الطرق الوعرة صعودًا وهبوطًا على الكثبان الرملية، فضلًا عن زيارة المواقع التاريخية في سيوة مثل قلعة شالي، ومقابر جبل الموت.

كما تضم الواحة 230 ينبوعًا طبيعيًا للمياه العذبة، كما يمكن تناول الطعام المقدم في مطبخ واحة سيوة، وهو مطبخ مميز حيث يتم طهي الطعام بطريقة مختلفة وبخضروات تمت زراعتها بطريقة عضوية تمامًا.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة "ذا ناشيونال"، إن  الرحلات النيلية في مصر عادة وبقوة من جديد بعد توقف دام فترة طويلة بسبب جائحة كورونا،  مشيرة إلى أنه على الرغم من أن متحور أوميكرون يثير المخاوف في العالم  من جديد ، إلا أن العائلات والسياح حول العالم يتطلعون إلى القيام برحلاتهم النيلية في مصر.

الشتاء موسم الذروة للوجهات السياحية المدرجة في صعيد مصر

وأشارت الصحيفة إلى أنه عادةً ما يكون الشتاء هو موسم الذروة بالنسبة للوجهات المدرجة في صعيد مصر، حيث يكون الطقس مثاليًا، لافتة إلى أن يمثل الفيروس المتغير أوميكرون تحديًا جديدًا؛ لأنه يعطل السفر الدولي، ولكن هناك أسباب للتفاؤل، حيث  كان إعادة الافتتاح الكبير لطريق الكباش في الأقصر في نوفمبر، بمثابة دفعة كبيرة لسياحة المدينة، حيث تم حجز الفنادق بالكامل، وازداد عدد زوار مصر في الأشهر الأخيرة.

وقالت مساعدة وزير السياحة والآثار لمياء كامل، لصحيفة "ذا ناشيونال"، إنه كان لدينا موسم سياحي صيفي ممتاز جدًا، وحققنا أرقام جيدة للغاية، وبناءً على ما رأيناه في الصيف، نتوقع شتاءً ناجحًا للغاية أيضًا.

مصر بشركة سياحة نساء واحة سيوة واحة سيوة السياحة في سيوة احتفالات رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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