ضبط نصف طن دواجن ولحوم فاسدة داخل محل بالقاهرة

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب محل بحوزته نصف طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرروا محضرًا بالواقعة.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث القاهرة من ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 510 كيلو "لحوم - دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.