الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصف طن دواجن ولحوم فاسدة داخل محل بالقاهرة

دواجن
دواجن

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب محل بحوزته نصف طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين، وحرروا محضرًا بالواقعة.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث القاهرة من ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 510 كيلو "لحوم - دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لحوم فاسدة بدون ترخيص التجارى لحوم ضبط مديرية أمن

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