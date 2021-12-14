الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 62% زيادة في صادرات مصر لأمريكا خلال 9 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمو بنسبة 62%، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 694.9 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.\

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من ملابس وتوابعها غير المصدرات لأمريكا بلغت 538.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 357.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 180.5 مليون دولار بنسبة 50.5%، يليها صادرات مصر من ملابس وتوابعها من مصدرات 315.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 221.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 93.6 مليون دولار بنسبة 42.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من حديد وصلب بلغت 129 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 117.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 993.6%، وارتفعت صادرات سجاد وأغطية أرضيات اخر من مواد نسيجية إلى حدود 150.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 39.8 مليون دولار بنسبة 36.1%.

كما ارتفعت صادرات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لـ 122.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 55 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 67.2 مليون دولار بنسبة 122.3%.

الاحصاء مصر الولايات المتحدة الامريكية صادرات سلع ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبدالله الشريف

«سند للجميع».. «حياة كريمة» تنقذ نساء الجيزة من الاضطهاد والعنف بـ«سلاح التوعية»

خريطة وفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس

سر اجتماع الـ 4 ساعات.. تفاصيل زيارة نفتالى بينيت إلى الإمارات