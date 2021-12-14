الإحصاء: 62% زيادة في صادرات مصر لأمريكا خلال 9 أشهر

شهدت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمو بنسبة 62%، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 694.9 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.\

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من ملابس وتوابعها غير المصدرات لأمريكا بلغت 538.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 357.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 180.5 مليون دولار بنسبة 50.5%، يليها صادرات مصر من ملابس وتوابعها من مصدرات 315.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 221.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 93.6 مليون دولار بنسبة 42.2%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر من حديد وصلب بلغت 129 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 117.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 993.6%، وارتفعت صادرات سجاد وأغطية أرضيات اخر من مواد نسيجية إلى حدود 150.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 39.8 مليون دولار بنسبة 36.1%.

كما ارتفعت صادرات مصر من لدائن ومصنوعاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لـ 122.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 55 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 67.2 مليون دولار بنسبة 122.3%.