الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين المنيا: ضبط 3 مخازن سلع غذائية بدون ترخيص

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين، حيث تم ضبط 3 مخازن بدون ترخيص، ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المشكوك في صلاحيتها، كما تم تحرير 15 مخالفة في حملات بمركزي سمالوط وملوي ومصادرة كميات من زيوت السيارات والعلف.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية والتي من شأنها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، تم ضبط 3 مخازن بدون ترخيص، ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية المشكوك في صلاحيتها.

وأضاف، أن إدارة تموين مركز ملوي برئاسة محمود توزني شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 12 مخالفة متنوعة ومصادرة لحوم مجهولة المصدر.

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كما شنت إدارة تموين مركز سمالوط شمال المحافظة برئاسة محمود عبدالرحمن، رئيس الرقابة التموينية حملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر والتحفظ علي 50 شيكارة أعلاف، و22 جركن زيوت سيارات وضبط مصنع لتجميع الغسالات العادية بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية مملوكة للغير. 

وشنت إدارة تموين مدينة مطاى شمال المحافظة، بقيادة عبدالحكيم محمد، مدير الإدارة، حملة استهدفت الأسواق.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة، وضبط 3 مخازن بدون ترخيص، ومصادرة سلع بدون فواتير ومشكوك في صلاحيتها.

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وكشف التقرير الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضبط 56 لفة ملح طعام مجهول المصدر و60 جركن صابون زنة 10كيلو، و92 كرتونة قلاش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة، وعرض المخالفات ومرتكبيها علي النيابة العامة للتحقيق معهم.

حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات رقابية علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
تموين المنيا ضبط 3 مخازن بدون ترخيص مصادرة كميات من السلع الغذائية مصنع غير مرخص لتجميع الغسالات العادية الدكتور محمود يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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