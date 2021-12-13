بالأسماء.. «الأوقاف» تجرى اختبارات قبول لـ 66 واعظة وداعية بمسجد النور

نظمت وزارة الأوقاف، الإثنين، اختبار قبول للواعظات المتقدمات للالتحاق بالدفعة الرابعة لأكاديمية الأوقاف، حيث تم إجراء الاختبارات لهم اليوم بمسجد النوربالعباسية، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، حيث تم استقبال الواعظات والتأكيد لهم على الدور الذي سيقومون به لنشر الفكر الإسلامى الصحيح وتوعية النساء والسيدات بالدور الواجب عليهن فى الوقت الحالى.

كانت الأوقاف، قالت فى بيان لها: يسرنا إجراء اختبار القبول للواعظات المتقدمات للدفعة الرابعة (الدورة المتكاملة) بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك بمركز تدريب مسجد النور بالعباسية الساعة العاشرة صباحًا.

وكشفت الأوقاف فى بيانها عن أسماء الواعظات اللاتى قمن بإجراء الإختبارات اليوم بمسجد النور بالعباسية حيث كانت الأسماء كالتالى:

1. وفاء أمين إبراهيم الزقم – المنوفية – معينة

2. شيماء عبدالفتاح عبدالعزيز – المنوفية – معينة

3. رشا شعبان صابر الشاعر – الدقهلية – معينة

4. هالة محمد ربيع أحمد حسن – المنيا – متطوعة

5. نشوى محمد عبدالمجيد المصري – القاهرة – متطوعة

6. سناء عبدالعزيز محمود عبدالجليل – القاهرة – متطوعة

7. علا إبراهيم علي الحلاج – الغربية – متطوعة

8. ليلى دياب على محمد – المنيا – متطوعة

9. رحمة رشاد محمد قطب – الجيزة – متطوعة

10. أسماء بسطاوي عبدالكريم بسطاوي – الجيزة – متطوعة

11. سناء محمد عبدالله عريقات – القاهرة – متطوعة

12. سهير عبدالمحسن أحمد سنهوري – مرسى مطروح – متطوعة

13. همت مصطفى محمد حسن – المنيا – متطوعة

14. أميمة غريب الداودي الحجاوي – الاسماعيلية – متطوعة

15. نعمات محمد محمود العطار – الغربية – متطوعة

16. مرفت السيد مرسى عجور – الغربية – متطوعة

17. رشا حلمي مأمون فوده – القاهرة – متطوعة

18. فيروز حسين مصطفى عابدين – الغربية – متطوعة

19. أماني السيد بدوي نوار – الغربية – متطوعة

20. مرفت محمد رمضان جاد – القاهرة – متطوعة

21. حنان على مصطفى على – القاهرة – متطوعة

22. نجاة على محمود عقيل – سوهاج – متطوعة

23. عواطف عبدالفتاح سيد محمد – سوهاج – متطوعة

24. شادية عبدالكريم على رشوان حمادي – سوهاج – متطوعة

25. سهير عبدالمحسن أحمد سنهوري – مرسى مطروح – متطوعة

26. أمال جابر كامل موسى – المنيا – متطوعة

27. أم كلثوم عبدالعزيز عبدالنبي أبوليلة – الدقهلية – متطوعة

28. منى فاروق أحمد إسماعيل – المنيا – متطوعة

29. وفاء السيد على أحمد السيسي – القاهرة – متطوعة

30. نادية كامل محمد أحمد – المنيا – متطوعة

31. ماجدة إبراهيم موسى زغاري – الغربية – متطوعة

32. منى عبد العظيم السيد سليم نجم – القاهرة – متطوعة

33. مها سيد الدسوقي سحاب – القاهرة – متطوعة

34. وآم على محمود كامل – القاهرة – متطوعة

35. إلهام إبراهيم على – القاهرة – متطوعة

36. هدى محمد صبري عبدالعزيز محمد – الاسكندرية – متطوعة

37. أمل غالب أبوالحسن أبوالروس – القاهرة – متطوعة

38. عبير أحمد الصاوي ماضي – القاهرة – متطوعة

39. رانيا محمد فتحي حسن أحمد – البحر الأحمر – متطوعة

40. شيرين أحمد طه حبيب – القاهرة – متطوعة

41. إنجي محمد عبدالوهاب السيد – القاهرة – متطوعة

42. نرقان محمود عبد الله حسن – القاهرة – متطوعة

43. أميرة مصطفى إبراهيم خضر – القاهرة – متطوعة

44. لمياء محمد حسنى بشاره – القاهرة – متطوعة

45. إيمان محمد صبحي محمد – القاهرة – متطوعة

46. منار محمد أحمد عبد العزيز سمهان – القاهرة – متطوعة

47. ايناس محمد عصمت جعفر محمد – الجيزة – متطوعة

48. غاده عبداللطيف حسن – بني سويف . – متطوعة

49. عزه على صالح عطاالله – القاهرة – متطوعة

50. إيمان عبد الخير عبد الدايم أحمد – الجيزة – متطوعة

51. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري – مرسى مطروح . – متطوعة

52. سميرة سيد علي سيد – المنيا – متطوعة

53. مرفت محمد ابو الفضل عبدالعال – سوهاج . – متطوعة

54. ايمان عبد المنعم مصطفى الليثي – القاهرة – متطوعة

55. هبة محمود معاطي عبد العزيز – الجيزة – متطوعة

56. جيهان عوض محمد زاهر – الجيزة – متطوعة

57. فاطمة علي عمران عبد العال – المنيا . – متطوعة

58. منال محمد جمال الدين محمد – الجيزة – متطوعة

59. منار محمد احمد عبدالعزيز سمهان – القاهرة – متطوعة

60. ماجدة محمد زكي نجم – القاهرة – متطوعة

61. محاسن عطية محمد ابراهيم – الاسكندرية – متطوعة

62. اميرة محمد قطب سلمى – الاسكندرية – متطوعة

63. مرفت محمد رمضان جاد – القاهرة – متطوعة

64. ليلي انور حامد محمد – المنيا – متطوعة

65. هويدا عبد الحميد محمد يوسف – القاهرة – متطوعة

66. سحر محمد يونس البحيرى – المنوفية – متطوعة