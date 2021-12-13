الداخلية تكشف تفاصيل فيديو متداول لتصوير السائحين فى الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صور ومقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى متضمنة قيام أحد الأشخاص بتصوير السائحين دون رغبتهم بالجيزة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتصوير السائحين بواسطة هاتفه المحمول "دون رغبتهم" حال تواجدهم بالمناطق السياحية والأثرية ونشر تلك المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه، وتبين أنه «عامل بأحد المحلات التجارية- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة»، وبحوزته «الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة».

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق نسب مشاهدة لتلك الفيديوهات والصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.