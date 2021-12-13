غدًا.. نظر دعوى تعويض الغندور بـ10 ملايين جنيه ضد عبد الناصر زيدان

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الثلاثاء جلسات لنظر دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، لمطالبة الأخير بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور، وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة.

وأقام المستشار هيثم عباس وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالب فيها بالحكم عليه بتعويض قدرة 10 ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان “بلية الدلدول” ووضعة صور كرتونية للاعلامى خالد الغندور احتوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الاعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه القانونية.