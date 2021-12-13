ننشر جداول امتحانات صفوف النقل بالفصل الدراسى الأول فى الشرقية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عن الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لكل من الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، على أن تبدأ الامتحانات من يوم 16 يناير المقبل وتنتهي يوم 25 يناير المقبل.

وحصلت "الدستور" على نسخة من الجداول جاءت كالتالي:

الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق متصل، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "فاكس" لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022، حيث جهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الالتزام بتنفيذ الآتي:

التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021-2022 من خلال الرابط التالي:

Moe_register.emis.gov.eg

وجاء ذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا، من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب، بداية من يوم 12 ديسمبر حتى يوم 20 ديسمبر.

وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها وخاصة الصور الشخصية للطالب، وأن تكون جميع البيانات مطابقة تماما لشهادة الميلاد الإلكترونية.