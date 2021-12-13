الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف لغز مقتل شاب بـ«طلق نارى» فى الشرقية

طلق ناري
طلق ناري

يكثف ضباط مباحث منيا القمح بمديرية بالشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب توفي إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، أمام قرية كفر الغنيمي دائرة المركز، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح.

البداية، عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "محمود. م.ب"، 28 عاما مقيم العزيزية دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، أمام قرية كفر الغنيمي دائرة المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار نيابة منيا القمح التي قررت بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

منيا القمح مديرية أمن الشرقية جثة شاب طلق ناري قرية كفر الغنيمى

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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