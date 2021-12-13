معهد تيودور بلهارس يكرم خريجات أول دفعة تمريض

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول تنظيم حفل تخرج وتكريم أول دفعة من المعهد الفنى للتمريض التابع لمعهد تيودور بلهارس.

وأشار التقرير إلى افتتاح المعهد الفنى للتمريض فى عام 2019، ومدة الدراسة فيه عامين تؤهل الطالبات بعدها للعمل، موضحًا أنه يلتحق بالمعهد مائة وثلاثين طالبة فى المتوسط كل عام، وتعد هذه الدفعة هى أول دفعة يتم تخريجها من المعهد.

ولفت التقرير إلى نجاح 12 طالبة من المتفوقات من خريجات الدفعة فى الالتحاق بكلية التمريض بجامعتى القاهرة وعين شمس.

وتضمنت الاحتفالية تكريم خريجات الدفعة، وأسرة المعهد، وأعضاء هيئة التدريس من الأطباء بالمعهد ووزارة التربية والتعليم، والمعهد الفنى الصحى بإمبابة، والإشراف الفنى من الوزارة، وإدارة التدريب بالشؤون الصحية بالجيزة، وأمين عام معهد تيودور بلهارس ومدير المستشفى، وأسرة مدرسة التمريض.

جدير بالذكر أن مدرسة التمريض تم تأسيسها فى عام 1989، وكانت مدة الدراسة بها 3 سنوات، حتى تم افتتاح المعهد فى عام 2019.

وفي سياق آخر تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "Spc Training Academy"، والكائن مقرها في (٢٩ شارع التوفيق من شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة)، وتزعُم منح دبلومات في مجال طب الأسنان، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية