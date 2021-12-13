الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

«رفضت تحضير العشاء».. حبس المتهمة بقتل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات

جريدة الدستور

قرر مدير نيابة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت مدير نيابة بلقاس إلى أقوال الزوجة، وتفاصيل الحادث، وقد طلبت النيابة العامة تقرير من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بدفن الجثمان.

يُذكر أن تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من أهالي قرية المنيل التابعة لمركز الستاموني بمقتل زوج على يد زوجته، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن مصرع "ع ا ل" 25 سنة على يد زوجته ف 17 سنة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الزوجة، وبسؤالها اعترفت بقيامها بطعنه بسكين، نتيجة لخلافات زوجية حدثت بينهما تطورت إلى مشادة قامت على إثرها باستغلال سلاح أبيض (سكين) وقامت بطعنه، حيث أن الزوجة رفضت عمل العشاء للزوج عقب عودته من عمله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة مركز بلقاس الدقهلية قتل زوجها المتهمة نيابة بلقاس الطب الشرعي

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