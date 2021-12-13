رئيس «الضرائب»: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة.

وأشار «عبد القادر»، إلى أن مشاريع التطوير والمكينة التى تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها، مشيدًا بفكرة المكاتب الأمامية والتي ستوفر دقة البيانات التى ستحقق العدالة الضريبيه و تقضي علي الاقتصاد غير الرسمي.



وأعدت وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، بإعداد تقرير ميدانى من داخل المأموريات العشر المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بناء على توجيهات رئيس المصلحة لرصد التطوير الذي شهدته هذه المأموريات من تطوير المباني، والتطوير التكنولوجي، وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.

ولفت الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، إلى أن تطبيق الدمج للقيمة المضافة والدخل على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وقد تم ذلك وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمني محدد، نسير فيه بشكل مستقر.

وأضاف أن هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وأن هذا يتحقق من خلال ميكنة كل الإجراءات.

من جانبه، أشارت أسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، إلى حرص رئيس مصلحة الضرائب على تقديم كل الدعم على جميع المستويات من الناحية التكنولوجية والبنية التحتية والكوادر البشرية للمنطقة والمأموريات التابعة لها، لتحقيق التطوير فى صورته النهائية.

وأشارت إلى أن المنطقة تعد أول منطقة مدمجة فى النطاق الجغرافى بعد مركز كبار الممولين ومراكز متوسطي وكبارمهن حرة ، مؤكدة نجاح فكرة المكاتب الأمامية (FRONT OFFICE) التي ساهمت فى التيسير على الممولين وتقديم كل الدعم لهم بشكل أسهل وأسرع وأيضًا حل المشكلات المتعلقة بملفات ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة فى مكان واحد ، لافتًة إلى أن المكاتب الأمامية ساهمت فى تغيير ثقافة الممولين من قيام الممول بالبحث عن المأمور المسئول عن الملف الخاص به والذهاب إليه إلى ثقافة استدعاء المأمور للممول فى مكان مخصص ومجهز لذلك من خلال المكاتب الامامية وذلك لتقديم الخدمة الضريبية و كل الدعم اللازم .

واستعرضت رئيس منطقة القاهرة رابع، الخدمات المقدمة للممول من خلال المكاتب الأمامية في ظل تفعيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة في 2يناير2022، منوهة بأنه يتم تقديم خدمة تسجيل الإقرارات، وخدمات الحصر، وخدمة سداد المدفوعات، وخدمات منظومة الفاتورة الإلكترونية، وخدمات أخرى سوف يتم تفعيلها فى المراحل القادمة، مشيرة إلى أن المأمورية التي بها ملف الممول الرئيسي هى الجاذبة لكل ملفاته الفرعية.

وأضافت أنه تيسيرًا على الممولين تم إنشاء شعبة تصرفات عقارية لحل مشكلة العقود المتأخرة ومقرها بالدور التاسع بمبنى ضرائب المنيل ، مضيفة أنه أيضًا تم تحديث الأرشيف فى المأموريات بأرشيف متحرك لسهولة تنظيم الملفات.

وأشارت إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يناير 2022 تتضمن 16 وظيفة مميكنة وتم تفعيل 4 وظائف فى الوقت الحالى وهم الحصر والإقرارات والتسجيل ومدفوعات الممولين وسوف يتم تفعيل باقي الوظائف على مراحل.

وأوضحت أنه تم تسلم منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها في 5 سبتمبر2021 ومنذ هذا اليوم والعاملون يقومون بدور بطولى من نقل الملفات وفرزها وترتيبها وتنسيق كافة المشتملات الجديدة بالمأموريات بأنفسهم، وذلك حرصًا منهم على الخروج بأفضل صورة.

وفي سياق متصل، قال كرم أبو سريع رئيس مأمورية المعادي، إن منطقة القاهرة رابع تحتوي على 10 مأموريات وتحتوي أيضًا على 11 إدارة مركزية وهذا يعد توسعًا كبيرًا طبقًا للهيكل التنظيمي الجديد.

ونوه ثروت سوريال رئيس مأمورية مصر القديمة، بأن التطوير والميكنة ساهموا في القضاء على البيروقراطية من خلال فكرة المكاتب الأمامية التى من خلالها يتم تحديد الخدمة للممول واستلام رقم من خلاله يتم التعامل مع الموظف لتقديم الخدمة بنجاح.

وذكر أن التطوير الإنشائي والتكنولوجي للمأموريات ساعد فى رفع الحالة المعنوية للعاملين وكان له تأثير إيجابي على أدائهم في العمل ، لافتًا إلى أن العاملين بالمكاتب الامامية وعددهم 25 موظفًا تم تدريبهم بشكل مكثف، للعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

ومن العاملين بالمكاتب الأمامية، قالت مها أحمد مأمور فحص بمأمورية المعادي، إن للتطوير دور ايجابي في رفع الروح المعنوية لنا مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين وأبرزها تسليم الأكواد، ورفع الحجز، والموقف الضريبي.

وأوضحت مني إبراهيم مأمور حجز بمأمورية مصر القديمة، أن أكثر الخدمات المقدمة للممولين هي خطابات الاجره والنقل، وتعديل الفرع الرئيسي، والتسجيل على منظومة الأعمال الرئيسية الجديدة.

وأشادت سها مصطفي محامية عن شركة توكيلات وتوريدات تجارية، بما شهدته مأمورية المعادي من تطوير وميكنة قائلة: إن ما حدث يعد أمر غير مسبوق مما ساهم في تسهيل مهمتي وجعلني استطيع إنهاء أكثر من مهمة في وقت قصير.