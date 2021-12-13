انفجارات قوية جديدة لبركان جزيرة لابالما الإسبانية

عاد بركان جزيرة لابالما الإسبانية إلى حالة الثوران الحاد مرة أخرى، ما أسفر عن انفجارات شديدة وظهور سحابات ضخمة من الرماد البركاني في الأجواء.

وبين يومي السبت والأحد سجلت السلطات 24 زلزالا، لكن السكان المحليين لم يشعروا بأي منها. ورغم الأضرار لم يتم ربط أي إصابات أو وفيات مباشرة بالثوران.

وقال ماريانو هيرنانديز المسؤول الحكومي البارز في الجزيرة، إن الخبراء يواصلون قياس عدد وحجم الزلازل في المنطقة ومستويات ثاني أكسيد الكبريت.

وأضاف أن "جميع المؤشرات الرئيسية كانت منخفضة، لكن العلماء لم يحددوا بدقة متى يمكن أن يتوقف الثوران تماما".

وتصاعدت حدة الثوران وتراجعت منذ بدأ في إطلاق الحمم البركانية لأول مرة في 19 سبتمبر. ودمر منذ ذلك الحين ما يقرب من 3000 مبنى محلي وأجبر عدة آلاف من السكان على مغادرة منازلهم.

و في وقت سابق، أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الذعر من حدوث موجات تسونامي قاتلة يطارد الجميع في إسبانيا مع استمرار ثوران بركان لا بالما بعد أكثر من 70 يومًا.

وبدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر ومستمر منذ أكثر من 10 أسابيع، هذا يعني أنه أصبح أطول ثوران بركاني شوهد في الجزيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل ذلك، فقد شهدت الجزيرة ثورانا بركانيا استمر لمدة 66 يوما فقط، بدأ في أواخر عام 1677 وانتهى في أوائل عام 1678.

ووفقا لموقع "فولكانو ديسكفري" فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 زلزال في الجزيرة الإسبانية في الأسبوعين الماضيين.

ينشر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ ساعة تسونامي عندما يحدث زلزال بقوة تزيد عن 7.5.

وكانت معظم تلك الهزات الارضية المسجلة في الأسبوعين الماضيين تتراوح بين 2 و3 ، مع ما يقرب من الثلث في ما بين 3 و4.

وأكدت الصحيفة أن بيانات الزلازل تتسلل صعودًا، مع تسجيل أكبر زلزال منذ بدء ثوران البركان صباح الجمعة، جاء ذلك بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ، مما أثار مخاوف جديدة من احتمال حدوث تسونامي.

وتابعت أن مخاطر تسونامي تتزايد أيضًا بسبب الانهيارات الأرضية ، التي يُعتقد أن البركان في لا بالما معرض لها.

وأضافت أنه في صباح يوم الأحد ، ظهرت عدة فتحات جديدة في القاعدة الشمالية والشمالية الشرقية للمخروط الرئيسي للبركان.

وأوضحت الصحيفة أن البركان أنتج نوافير حمم بركانية جديدة وأطلق تدفقات حمم بركانية جديدة وجاء نتيجة ارتفاع في الصهارة تحت السطح.

ومع ذلك ، قلل مدققو الحقائق في رويترز من المخاوف من اندلاع اندلاع ما يسمى "تسونامي ضخم" الذي يمكن أن يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تخطط حكومة جزر الكناري لتوفير 200 منزل مؤقت للعائلات التي فقدت منازلها في الحمم البركانية.

قال وزير الإسكان سيباستيان فرانكويس إن نقل العائلات إلى مساكن دائمة جديدة سيستغرق سنوات.