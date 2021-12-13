الإثنين 13 ديسمبر 2021
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عالم

كبير مستشارى الصحة بالبيت الأبيض: قد نحتاج لجرعة رابعة من لقاح كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

 قال كبير مستشاري الشئون الصحية بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي،  إنه إذا تم الإقرار بأن الوضع يحتاج تلقي المواطنين جرعة رابعة مُعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، فإن مسئولي الصحة "سوف يتعين عليهم التعامل مع الأمر".

و أشار فاوتشي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أنه يأمل بألا يدفع الوضع إلى الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات، لكن إذا أصبحت ضرورية سوف يتعين التعامل مع الأمر آنذاك، و تمنى أن تعطي الجرعة الثالثة حماية أكثر صمودًا بكثير من مجرد 6 شهور.

وأوضح أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الناس سيحتاجون جرعات سنوية مُعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و أن الجرعة الثالثة ترفع من درجة صمود الجهاز المناعي، و يُحتمل أن تلغي الحاجة إلى جرعة أخرى.

جدير بالذكر، أن  فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند والبرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و يشار إلى أن الأعراض الشائعة للمرض تتضمن  "الحمى و السعال و ضيق النفس"، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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