الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شهود لفرانس برس يؤكدون سيطرة قوات تيجراى على بلدة لاليبيلا

قوات تيجراى
قوات تيجراى

قال سكان محليون لوكالة فرانس برس أمس الأحد: إن جبهة تحرير تيجراي استعادت السيطرة على بلدة لاليبيلا بشمال إثيوبيا، وهي بلدة مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بعد 11 يوما من إعلان القوات الإثيوبية أنها استعادت السيطرة عليها.

 

وتقع لاليبيلا على بعد 645 كيلومترًا (400 ميل) شمال أديس أبابا، وهي موطن لـ 11 كنيسة كهفية تعود الفترة  العصور الوسطى حيث توجد جميع الكنائس في الصخر الأحمر وهي موقع حج رئيسي للمسيحيين الإثيوبيين.

 

يأتي هذا فيما طالب "جون برندرجاست "المدير الاستراتيجي لمؤسسة كلوني البريطانية للعدالة، في مقال له عبر صحيفة آراب نيوز، الحكومات الأوروبية والأمريكية باتخاذ تدابير مناسبة لضمان المساءلة واستدامة الجهود الإنسانية لمساعدة الجياع في أثيوبيا، مطالبا هذه الحكومات بالعمل مع البنوك العالمية والإقليمية لإغلاق النظام المالي أمام الكيانات الخاضعة للعقوبات في إثيوبيا.

 

وقال برندرجاست: الآن بعد أن استقرت الحرب الأهلية في إثيوبيا في ساحة قتال مستعصية على ما يبدو ، يجب على الولايات المتحدة أن تدرس خياراتها لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح لاسيما و تشارك الولايات المتحدة بالفعل بعمق في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ، وتعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية الأخرى.

 

وتابع: يمكن للولايات المتحدة  أن تأخذ زمام المبادرة في تحديين حاسمين ومنقذين للحياة: ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنع استخدام المجاعة كسلاح حرب.

 

وأضاف: لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع فظائع جماعية مروعة ، وستزداد هذه الحوادث مع استمرار القتال ومن المتوقع أن تستمر الحرب ومن المرجح أن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان ومن الضروري إنشاء مساءلة حقيقية عن جرائم الحرب وإيجاد سبل إبداعية لتسليم المساعدات الإنسانية.

-‏‏ إفليم تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي الانتهاكات في تيجراي العنف في تيجراي أزمة تيجراي المتحدث باسم قوات تيجراي

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محو ثقافة العداء للسياحة

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