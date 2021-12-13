الإحصاء: 22.3% من النساء تعرضن للعنف الجسدى

كشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العنف النفسى هو الأعلى من بين أنواع العنف التى تعانى منه المرأة فى الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدى 11.8%، ثم العنف الجنسى 6.5%، موضحة أن العنف النفسى يقل مع ارتفاع الفئة العمرية، حيث كان فى الفئة العمرية 18-19 سنة 33.5% وأخذ فى الانخفاض فى الفئات العمرية التالية حتى وصل إلى 6.9% فى الفئة العمرية 60-64 سنة وكذلك الحال تقريبًا بالنسبة للعنف الجسدى والجنسى.



وأشارت الدراسة إلى أن أعلى فئة عمرية ترتفع فيها نسب العنف النفسى والجسدى والجنسى هى للنساء اللانى تعرضن للعنف من قبل الزوج وهى الفئة العمرية بين 20-24 سنة، حيث وصل على التوالى العنف النفسى 34.3%، العنف الجسدى 20.2%، العنف الجنسى 10.5%.



وأوضحت أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 تطرق إلى تعريف العنف الممارس ضد المرأة بأنه أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سزاء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة.



وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك امرأة واحدة تقريبًا من أصل كل 3 نساء أو نسبة 30% من النساء اللاتى يتعرضن لعنف بدنى أو جنسى على يد الشريك أو العنف الجنسى على يد غير الشريك، أو لكليهما معًا.



وانطلاقًا من أهمية هذه القضية خصصت أهداف التنمية المستدامة 2030 المؤشر 5-2-1 نسبة النساء اللاتى تعرضن لعنف بدنى أو جنسى أو نفسى خلال 12 شهرًا الماضى مصنفة بحسب شكل العنف والعمر ويمكن إيجاز موقف المرأة المصرية من قضية العنف من قبل الزوج من خلال نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى.