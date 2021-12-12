المعاينة الأولية في حريق سوق تجاري بأحد المناطق بالسلام

انتقل فريق من النيابة العامة بالسلام، الأحد، لموقع نشوب حريق بأحد الأسواق التجارية بمدينة السلام بالقاهرة.

أقرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل أحد الأسواق التجارية بالسلام بالقاهرة، كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أقروا بأنهم فوجئوا بنشوب الحريق داخل السوق ومن المرجح أن يكون أحد الأشخاص ألقى بسيجارة مشتعلة فامتدت للأقمشة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، من السيطرة على حريق شب في أحد الأسواق بمنطقة السلام.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل أحد الأسواق بمنطقة السلام بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق.

تم الدفع بـ3 عربات إطفاء وتجري قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.