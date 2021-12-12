«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تنمية مهارات التواصل الفعال بالغربية

نظمت أمانة التدريب والتثقيف، أمس، دورة تدريبية متخصصة في مهارات التواصل الفعال للنواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ بالغربية.

وقد تناولت الدورة مفهوم التواصل وأهميته للنائب ونموذج التواصل الإنساني من نظرية الاذان والألسن الأربعة.



وأعرب الحضور من النواب عن بالغ سعادتهم ومدى الاستفادة العلمية والعملية من المحتوى التدريبي الذي تناولته الدورة، ونتائجها التطبيقية المتوقعة منها، متمنين تكرارها في المستقبل على مختلف المستويات التنظيمية في الحزب.

كان ذلك بحضور النائب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور عبدالرزاق الكومى أمين التدريب والثقيف بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وقد حاضر في الدورة الدكتور حمدى أبو سنة أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة.

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أشرف رشاد نائب رئيس الحزب والأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وبتوجيه من النائب محمد عريبي أمين عام محافظة الغربية.