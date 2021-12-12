انطلاق فعاليات مسيرة توبة بكاتدرائية العائلة المقدسة بالكويت

بدأت كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، مسيرة توبة، وذلك استعدادًا لعيد الميلاد، وبدأت المسيرة بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب أنجليوس مسعود، راعي الكنيسة، وبمشاركة شعب الكنيسة.

وتعتبر فعاليات “مسيرة التوبة” التابعة للكنيسة الكاثوليكية هي مسيرة تحضيرية لزمن أعياد الظهور الإلهي (عيد الميلاد المجيد، والسنة الجديدة ٢٠٢٢، وعيد الإبيفانيا وتذكار زيارة المجوس للطفل يسوع، وعيد الثيؤفانية الغطاس، ومعمودية المسيح وعيد عرس قانا الجليل). كما تضمن اليوم أيضًا رتبة التوبة، وفترة السجود أمام القربان المقدس.

في سياق رعوي متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أقيمت المرحلتان الأولى، والثانية من التطبيق العملي لمحاضرتي التوبة، والإصغاء بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية، بمشاركة قام بها خدام الأنشطة بالكنيسة، ماجد لويس، وأميرة عياد، وسامية رمزي، وعاونهم جرجس إيليا، وذلك تحت رعاية وحضور القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة.

وتوجه الأب الراعي بالشكر والتقدير لخدام الأنشطة بالكنيسة، المشاركين، للمجهود الكبير الذي بذلوه في التطبيق العملي للمرحلتين الأولى، والثانية من مراحل الاستعداد لسينودس الأساقفة ٢٠٢٣.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحت رعاية البطريرك الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك استعداداتها لسنودس الأساقفة خلال العام 2023، وذلك عبر اجتماعات روحية مكثفة واجتماعات صلاة لأجل اتمام الاستعداد لتنظيمه .