التغذية الصحية والتمارين الرياضية.. نصائح للحفاظ على رشاقة جسمك خلال فصل الشتاء

يعاني الكثيرين من الزيادة في الوزن خلال فترة الشتاء؛ نتيجة لتناول الكثير من الطعام، مع الاسترخاء وعدم القيام بالحركة للكفاية، ويجد الإنسان نفسة عند قدوم الصيف وقد زاد في الوزن زيادة كبيرة، يتطلب عندها قضاء وقت طويل في صالات التمارين الرياضية من أجل العودة إلى القوام الذي يريده.

كيف يمكن أن تتناول طعام الشتاء اللذيذ وفي الوقت ذاته تحافظ على رشاقة جسمك؟

هناك علاقة واضحة جدًا بين التمارين الرياضية وتناول الطعام، يجب أن تعرف متى تتناول الطعام ومتى تقوم بإجراء التمارين، وفي السطور التالية، نقدم الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المعادلة، بحسب ماورد في موقع "mayoclinic".

الإفطار قبل تمارين الصباح:

إذا كنت تعتاد على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح فيجب أن تقوم بتناول وجبة الإفطار قبل ساعة واحدة على الأقل من البدء في تمارينك الرياضية؛ ذلك لأن الدراسات أثبتت أن الكربوهيدرات لها قدرة على تحسين أداءك أثناء التمارين، وسوف تلاحظ الفرق إذا ما ذهبت إلى الصالة الرياضية دون تناول الفطور، فعندها حقُا تشعر بالخمول.

تناول الطعام بعد التمارين:

أما بخصوص المدة الكافية التي يمكن أن تتناول فيها الطعام بعد انتهاء التمارين فيجب أن تكون بعد ساعتين من الانتهاء، وأن تحتوي الوجبة على كربوهيدرات أيضًا، بالإضافة إلى البروتين، فكلاهما يساعد على تثبيت الفايدة، ويمكن الحصول على هذه المعادن من خلال تناول اللبن أو الفاكهة.

مقدار الوجبات:

يجب أن تكون الوجبات التي تتناولها مناسبة لك، وللتمارين التي تقوم بها، فإن كان هناك فائدة من تناول بعض المعادن فهذا لا يعني أننا نفرط في تناولها أو نتناولها بالقدر الذي لا يحقق لنا استفادة كبيرة منها، إنها مسألة تخضع لحسابات كثيرة، يجب أن تضعها في الاعتببار وتستشير الأطباء والمدربين المتخصصين فيها.