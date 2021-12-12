الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس ولاية ألمانية يدعو لفرض قيود على تليجرام

تليجرام
تليجرام

أعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر عن تأييده فرض قيود على خدمة الرسائل تليجرام للحد من الكراهية والتحريض في زمن جائحة كورونا.


وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنه لم يعد من المقبول أن يقف مشغلو تليجرام الذين يعملون من دبي موقف المتفرج بينما تهديدات القتل تنتشر على شبكتهم.

وأضاف كريتشمر أنه " إذا كانوا يريدون استمرار تقديم خدمتهم في السوق الألمانية فعليهم التصدي لهذا التحريض، وإلا فسيكون على الاتحاد الأوروبي وعلى الحكومة الألمانية تقييد استخدام آبل واندرويد".


يذكر أن كريتشمر نفسه تعرض لمحتويات الكراهية على تليجرام حيث ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الألماني أن تصريحات ظهرت على الشبكة عن خطط لاغتيال رئيس حكومة سكسونيا الذي رد بأنه لن يدع هذه الأمور تخيفه.
من جانبه، قال مكتب مكافحة الجريمة في الولاية إن الشرطة والادعاء يدرسان حاليا الواقعة ووضعها القانوني.

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وائل لطفي

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