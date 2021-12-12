الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصحة العراقية تسجل 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "سجلت 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 758 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 600074"، وسجل العراق أمس، 250 إصابة بكورونا، قابلتها 6 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا مؤشرات، حتى الآن، تدل على أن أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا، يسبب مرضا أشد مقارنة بالمتحور.

وقال مايكل راين، المسئول عن الحالات الطارئة في منظّمة الصحّة العالمية: "لدينا لقاحات عالية الفاعلية أثبتت فاعليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ سبب للتفكير بأنّ الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث.

 وأضاف أن "السلوك العام الذي نلاحظه، حتى الآن، لا يُظهر أي زيادة في الخطورة، في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلّغ عن أعراض أخفّ" بالمقارنة مع تلك التي تسبّبها نسخ متحورة سابقة من الفيروس. 

وكان كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أكّد في مقابلة سابقة مع فرانس برس، أن تحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكن المؤشّرات الأولية تدلّ على أنّها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخفّ.

غير أن المسئول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات لأنّ المتحوّرة الجديدة لم ترصد سوى في 24 نوفمبر.

وتابع "علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل" هذه البيانات، مشدّداً في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أنّ البيانات المتاحة لا تزال أولية.

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وائل لطفي

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