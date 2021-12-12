الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحد المصابين فى انقلاب ميكروباص على الدائرى الأوسطى: «كان يسير بسرعة عالية»

اسعاف
اسعاف

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال بعض المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقطامية.

وقال أحد المصابين إن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة عالية، حتى ظهرت أمامه سيارة أخرى فحاول تفاديها لكنه فشل، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص، ثم فقد الوعى.

- ندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحص السيارة

من جانبها، أمرت النيابة بندب لجنة فنية من المعمل الجنائي لفحص السيارة، وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.

كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف ملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان ضباط غرفة عمليات المرور قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من الخدمات المرورية بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين، بعد مصنع القطامية للأسمنت اتجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث. 

حادث نيابة قطامية مصاب مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

قضية «الآثار الكبرى».. إحالة حسن راتب و«نائب الجن» للمحاكمة

مصادر تكشف آخر التفاصيل بشأن تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة السلام

نقابة الصيادلة: حكم نهائى بإغلاق تطبيق «صحتك» لبيع الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية