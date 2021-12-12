أحد المصابين فى انقلاب ميكروباص على الدائرى الأوسطى: «كان يسير بسرعة عالية»

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال بعض المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالقطامية.

وقال أحد المصابين إن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة عالية، حتى ظهرت أمامه سيارة أخرى فحاول تفاديها لكنه فشل، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص، ثم فقد الوعى.

- ندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحص السيارة

من جانبها، أمرت النيابة بندب لجنة فنية من المعمل الجنائي لفحص السيارة، وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.

كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف ملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان ضباط غرفة عمليات المرور قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من الخدمات المرورية بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين، بعد مصنع القطامية للأسمنت اتجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.